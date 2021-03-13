Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Статья, посвященная России и опубликованная на сайте американского аналитического центра Atlantic Council («Атлантический совет»), спровоцировала конфликт среди его сотрудников. Об этом 12 марта сообщило издание Politico.

«Война» внутри организации началась из-за публикации двух старших экспертов организации Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза. Авторы материала посоветовали американским властям «не уделять пристальное внимание теме защиты прав человека» в рамках политики в отношении России. Эшфорд и Берроуз предупредили, что «демократизация в РФ не обязательно будет отвечать внешнеполитическим интересам США».

После появления статьи работники и научные сотрудники аналитического центра сделали заявление о том, что публикация «не достигает своей цели» и выразили несогласие с ее содержанием. Кроме того, по мнению одного из подписантов обращения, указанный текст может «подорвать доверие к ряду статей, публикуемых Atlantic Council по российской теме».

Другой составитель заявления предположил, что публикация могла появиться после пожертвований в адрес аналитического центра от миллиардера Чарльза Коха. Бизнесмен якобы выступает за менее активное вмешательство Вашингтона в дела других государств. При этом еще один сотрудник попытался опровергнуть эту гипотезу, заявив, что Atlantic Council не принимает пожертвования, влияющие на мнения в статьях центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти планируют ответить на якобы совершаемые в России нарушения прав человека.

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