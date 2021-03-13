Сараево, , 04:23 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия призвал 12 марта на цифровом экономическом форуме в Тиране улучшить инфраструктурные связи, сотрудничество в сфере экономики, облегчить торговлю стран региона и отметил, что это всем принесёт большие выгоды. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Он указал, что для укрепления связей с соседями Босния и Герцеговина 16 марта подпишет соглашение с Турцией, которое позволит построить автомагистраль Сараево-Белград.

«Этот инфраструктурный проект должен обеспечить лучшее взаимодействие нашей экономики и наших граждан», — отметил Тегельтия.

Он добавил, что Босния и Герцеговина готова сделать все, чтобы было согласовано, как региональное сотрудничество было более успешным, и чтобы показать, что Балканский регион как экономически, так и во всех других отношениях принадлежит Европе.