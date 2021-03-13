Москва, , 02:25 — REGNUM Депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) задержана сотрудниками правоохранительных органов. Об этом она лично сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

По информации парламентария, ей инкриминируют участие в несанкционированной акции протеста в столице 23 января 2021 года. Более подробными сведениями депутат не располагает.

Енгалычева отметила, что её задержали около 02:00 по московскому времени в подъезде собственного дома. Сейчас депутата везут в ОВД по Тверскому району Москвы.

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