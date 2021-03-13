Манила, , 02:03 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находится в 117 километрах к юго-востоку от города Сарангани. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 62,3 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Северной Македонии. Его очаг находился в 18 километрах от города Гостивар на глубине 10 километров. Сведений о жертвах или пострадавших не сообщалось.