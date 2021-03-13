Скопье, , 01:56 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,7 зарегистрированы в Северной Македонии 12 марта. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 22:17 по местному времени (13 марта 00:17 мск). Его эпицентр находился в 18 км от города Гостивар и 64 км от столицы страны Скопье, а очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта на северо-западе города Лариса в Греции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

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