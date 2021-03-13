Киев, , 01:38 — REGNUM Россия должна «предоставить доступ» в Крым и «занять неполитизированную позицию». С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН по теме полуострова, 12 марта сообщило издание «Левый берег».

«Мы призываем «оккупационные» власти отказаться от политизации вопроса о доступе на территорию Крыма, предоставить полный доступ соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — сказал глава украинского МИД.

Он также выдвинул обвинение в том, что объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и культурные объекты в Крыму якобы «подвергаются варварскому обращению и разграблению».

Кулеба призвал страны, представители которых присутствовали на заседании, присоединиться к так называемой «крымской платформе», учредительный саммит которой должен состояться 23−24 августа в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Псоле этого Дмитрий Кулеба сообщил, что «тремя китами» украинской политики по «возвращению» полуострова являются принятая украинским СНБО стратегия, объединение на основе проекта «крымской платформы», а также синергия.

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