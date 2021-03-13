Ла-Пас, , 01:36 — REGNUM Пассажирский рейсовый автобус врезался в скалу на трассе между городами Кочабамба и Санта-Круз в Боливии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что ДТП произошло в районе Чината в департаменте Кочабамба.

«По некоторым версиям, водитель автобуса уснул за рулем, спровоцировав ДТП, однако мы не исключаем и технических неисправностей», — отметили в ведомстве.

В результате аварии погибли три человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом в Мексике. В результате происшествия погибли 11 человек, еще семеро получили травмы.

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