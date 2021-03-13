Братислава, , 01:12 — REGNUM Женщина умерла в Словакии после первой дозы прививки против коронавирусной инфекции британской вакциной AstraZeneca, передает Словацкое телевидение.

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Сообщается, что 38-летней учительнице сделали прививку в середине февраля. После введения первой дозы препарата у женщины началась сильная головная боль, а также боли в суставах. Спустя неделю ее госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Отец умершей обвинил производителей препарата в смерти дочери и потребовал от властей прекратить его применение.

Вакцинация населения против COVID-19 в Словакии началась в конце декабря 2020 года. К настоящему времени в республике привились уже 388 584 жителя. В марте Словакия также получила российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V».