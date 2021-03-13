Сараево, , 04:31 — REGNUM Вторая партия вакцин от коронавируса из Сербии будет доставлена в Боснию и Герцеговину, то есть 5000 вакцин AstraZeneca, было отправлено самолетом компании Air Serbia в международный аэропорт Сараево 12 марта. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Ранее в министерстве гражданских дел пояснили, что речь идет о второй партии вакцины из Сербии, которая, кроме того, обязалась позже поставить 10 000 доз для проведении ревакцинации.

Первую часть пожертвований, 5000 вакцин, доставили 2 марта, когда именно по этому случаю в Сараево прибыл и президент Сербии Александр Вучич.