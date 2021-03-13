Приштина, , 04:15 — REGNUM Глава одержавшей победу на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 12 марта заявил, что правительство Авдуллы Хоти (ныне осуществляющее лишь технические полномочия) должно прекратить злоупотребления полномочиями и растрату казны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обвинил Хоти в «ежедневном назначении на руководящие посты лиц, близких к власти» и пообещал отменить назначения, сделанные в обход конкурса, после формирования правительства, которое он намерен возглавить.

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Напомним, ранее посольство Великобритании обратилось к правительству Хоти с призывом приостановить процесс отбора на руководящие посты в предприятия, принадлежащие республике Косово.

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