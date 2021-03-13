Вашингтон, , 00:57 — REGNUM По меньшей мере 101 млн 128 тысяч прививок от коронавирусной инфекции были сделаны с начала массовой вакцинации в США. Об этом 12 марта сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).

Так, почти 66 млн американских граждан (20 процентов населения) получили по крайней мере одну дозу. При этом 35 млн человек (10,5% процентов населения) прошли полный курс вакцинации.

В стране для вакцинации одобрены препараты, которые требуют введения как одной инъекции, так и двух инъекции. Всего было распространено 133,3 млн доз препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент США Джо Байден заявил, что все жители США старше 18 лет должны получить доступ к вакцинам от COVID-19 к началу мая 2021 года.

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