Любляна, , 04:24 — REGNUM После вакцинации вакциной AstraZeneca у 26 учителей словенской школы Миха Пинтарья Толеда в Веленье появились сильные побочные эффекты. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

В связи с заболеванием 26 учителей обучение в школе было приостановлено из-за недостатка персонала для проведение занятий.

«Один из учителей сообщил, что его реакция на вакцину уже стихла, и что он может выйти на работу уже сегодня, но остальные педагоги все еще чувствуют себя плохо», — заявил утром 12 марта директор школы Себастьян Куковец. Он добавил, что учителя жаловались на высокую температуру (39 градусов), головокружение и головную боль.

«Я рад, что большинство сотрудников выбрали вакцинацию», — подчеркнул Куковец.