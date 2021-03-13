Андижан, Узбекистан, , 00:34 — REGNUM Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом здании в городе Андижан в Узбекистане, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сообщается, что после взрыва газа произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека — владелец одной из квартир и его внук. Пострадавших доставили в больницу с ожогами. По предварительной версии, причиной взрыва было нарушение правил безопасности при обращении с газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта взрыв бытового газа произошел в частном доме в Ингушетии. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.