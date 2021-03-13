Тирана, , 04:31 — REGNUM Правительство Албании 11 марта опубликовало нормативный акт, передающий министру здравоохранения Албании Огерте Манастирлиу и министру финансов Албании Арбену Ахметаю полномочия для ведения переговоров о закупке российской и китайской вакцин от коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Читайте также: Пандемия — шанс России вернуть свои позиции в Сербии и на Балканах

Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама в грубой форме отклонил предложение России о начале переговоров о закупке вакцины, подчеркивая, что Албания следует по пути евроинтеграции и потому выбирает западные вакцины. Однако Запад оказался ненадежным поставщиком. И после того, как Германия начала переговоры о закупке российской вакцины, албанский лидер счел себя вправе последовать ее примеру.

Читайте также: Премьер-министр Албании обвинил посольство РФ в «смешной провокации»

По данным на 12 марта, вакцинацию от коронавируса в Албании прошли около 25 тысяч человек ‑ и подавляющее их число получили лишь одну дозу вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании от COVID-19 вакцинировались менее 1% граждан