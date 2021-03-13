Загреб, , 04:15 — REGNUM Министр иностранных дел и европейских дел Гордан Грлич-Радман поблагодарил греческого коллегу Никола Дендиаса 12 марта за помощь, оказанную Грецией Хорватии после разрушительных землетрясений в декабре 2020 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить министра Дендиаса за щедрую и быструю гуманитарную помощь, оказанную Грецией после землетрясения в пострадавших районах Хорватии», — отметил Грлич-Радман в Афинах, где он находится с официальным визитом, на следующий день после посещения Кипра.

«Греция сама недавно пострадала от сильных землетрясений. Я передаю нашу поддержку и готовность помочь», — добавил министр иностранных дел Хорватии.

Напомним, два сильных землетрясения поразили Грецию в начале марта и нанесли существенный ущерб, но жертв среди населения не было. Самым сильным землетрясением стал толчок магнитудой 6.3 по шкале Рихтера.

Грлич-Радман также поблагодарил греческого коллегу за поддержку хорватского членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Еврозоне и Шенгенском пространстве.

Министры подчеркнули важность продолжения расширения ЕС в странах Юго-Восточной Европы и подчеркнули важность последовательной политики Брюсселя, чтобы государства-кандидаты не потеряли европейскую перспективу.