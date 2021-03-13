13 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 10:52 — REGNUM Ограничительные меры на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, пока не отменены. Поэтому в масленичную неделю москвичи не увидели привычный им массовый праздник на всех уличных площадках города.

Москва. ГУМ, украшенный к Масленице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, украшения в ГУМ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Всё же, празднование Масленицы нельзя отменить, даже в более скромных масштабах. Парки, дома культуры и библиотеки подготовили свои программы. В первую очередь это онлайн-программы на сайтах и в социальных сетях парков: лекции, мастер-классы, концерты. Также можно попасть на различные мероприятия в оффлайн.

В музее-заповеднике Коломенское проходят интерактивные образовательные программы для детей и взрослых, на которых в игровой и театральной форме рассказывают о традициях празднования Масленицы. Например, гостей приглашают в медоварню, построенную в конце XVII века. Артисты рассказывают детям о значении каждого дня масленичной недели в театральной форме. Ребята участвуют в играх, народных танцах, в прощании с масленицей вместе с цыганами, медведем и Петрушкой. Ну, и конечно, традиционно гостей угощают блинами.

Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей. Артисты представления Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Оранжерея музея-заповедника Царицыно подготовила образовательную экскурсию «Цветочный карнавал», или «Масленица в тропиках». Дело в том, что в католической традиции тоже есть аналог Масленицы, сопровождаемый карнавалом. Масленица и бразильские карнавалы — это массовые гуляния перед Великим постом. В Царицыно каждый может нарядить себя кактусом, кофейным деревом, вьющейся лианой или представить себя птицей-колибри. На экскурсии рассказывают о тропических растениях, а в завершении проходит мастер-класс по изготовлению масленичной куколки из лыка. Всё это происходит под удивительный аромат — помимо основных тропических растений, можно полюбоваться на различные весенние первоцветы: тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы.

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Масленичные куколки и крокусы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус.

Масленичные куколки и гиацинты Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Гиппеаструм Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов .Гиацинты Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Крукусы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Нарциссы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Государственный Универсальный Магазин украсил одну из линий к Масленице — на деревьях можно увидеть бублики, рогалики, калачи.

Москва, праздничные украшения в ГУМ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, украшения в ГУМ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, ГУМ, украшенный к Масленице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва. ГУМ, украшенный к Масленице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва. ГУМ, украшенный к Масленице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва, праздничные украшения в ГУМ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва, праздничные украшения в ГУМ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва. ГУМ. В кафе пекут блины Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва. ГУМ. В кафе пекут блины Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва. ГУМ. Кафе. Сладкие добавки к блинам Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

И конечно, различные магазины, кафе и рестораны предлагают масленичные акции и меню. Повышен спрос как на ингредиенты из которых делают блины, так и на сами блины, варенья, сладости, сметану.

Москва. Магазин Азбука Вкуса. Масленичная акция — Ешь. Люби. Блины Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва. Уличное кафе в парке Коломенское Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Москва. Напоминание о Широкой Масленице на цифровом табло Московского Дома Книги Ярослав Чингаев © ИА REGNUM