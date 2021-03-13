Москва,
13 марта 2021, 10:52 — REGNUM Ограничительные меры на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, пока не отменены. Поэтому в масленичную неделю москвичи не увидели привычный им массовый праздник на всех уличных площадках города.
Москва. ГУМ, украшенный к Масленице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, украшения в ГУМ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Всё же, празднование Масленицы нельзя отменить, даже в более скромных масштабах. Парки, дома культуры и библиотеки подготовили свои программы. В первую очередь это онлайн-программы на сайтах и в социальных сетях парков: лекции, мастер-классы, концерты. Также можно попасть на различные мероприятия в оффлайн.
В музее-заповеднике Коломенское проходят интерактивные образовательные программы для детей и взрослых, на которых в игровой и театральной форме рассказывают о традициях празднования Масленицы. Например, гостей приглашают в медоварню, построенную в конце XVII века. Артисты рассказывают детям о значении каждого дня масленичной недели в театральной форме. Ребята участвуют в играх, народных танцах, в прощании с масленицей вместе с цыганами, медведем и Петрушкой. Ну, и конечно, традиционно гостей угощают блинами.
Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Коломенское. Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей. Артисты представления
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Оранжерея музея-заповедника Царицыно подготовила образовательную экскурсию «Цветочный карнавал», или «Масленица в тропиках». Дело в том, что в католической традиции тоже есть аналог Масленицы, сопровождаемый карнавалом. Масленица и бразильские карнавалы — это массовые гуляния перед Великим постом. В Царицыно каждый может нарядить себя кактусом, кофейным деревом, вьющейся лианой или представить себя птицей-колибри. На экскурсии рассказывают о тропических растениях, а в завершении проходит мастер-класс по изготовлению масленичной куколки из лыка. Всё это происходит под удивительный аромат — помимо основных тропических растений, можно полюбоваться на различные весенние первоцветы: тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы.
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Масленичные куколки и крокусы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус.
Масленичные куколки и гиацинты
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Гиппеаструм
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов .Гиацинты
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Крукусы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, Музей-заповедник Царицыно, первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Нарциссы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Государственный Универсальный Магазин украсил одну из линий к Масленице — на деревьях можно увидеть бублики, рогалики, калачи.
Москва, праздничные украшения в ГУМ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, украшения в ГУМ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, ГУМ, украшенный к Масленице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. ГУМ, украшенный к Масленице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. ГУМ, украшенный к Масленице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, праздничные украшения в ГУМ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва, праздничные украшения в ГУМ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. ГУМ. В кафе пекут блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. ГУМ. В кафе пекут блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. ГУМ. Кафе. Сладкие добавки к блинам
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
И конечно, различные магазины, кафе и рестораны предлагают масленичные акции и меню. Повышен спрос как на ингредиенты из которых делают блины, так и на сами блины, варенья, сладости, сметану.
Москва. Магазин Азбука Вкуса. Масленичная акция — Ешь. Люби. Блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. Уличное кафе в парке Коломенское
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. Напоминание о Широкой Масленице на цифровом табло Московского Дома Книги
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва. Магазин Азбука Вкуса. Масленичная акция — Ешь. Люби. Блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM