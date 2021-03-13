Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американский видеохостинг YouTube удалил более 30 тыс. видео, содержащих недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19. Об этом 12 марта сообщает BBC.

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Представитель YouTube Елена Эрнандес рассказала, что компания приняла решение об удалении более 30 тыс. видео за последние пять месяцев в связи с тем, что они распространяли противоречащую официальным данным ВОЗ информацию.

В том числе были удалены видео, где говорилось, что от вакцины можно умереть или стать бесплодной. Также заблокированы видео, сообщавшие, что под видом вакцины людям внедряют чипы.

С начала февраля 2020 года YouTube удалил более 800 тыс. видео с дезинформацией о вакцинах, добавила Эрнандес.