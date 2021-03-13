Загреб, , 00:18 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил 12 марта в интервью хорватскому телеканалу, что во ремня его визита в Брюссель одной из тем был призыв Хорватии ускорить распространение вакцин от коронавируса.Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Хорватское правительство на данный момент заказало 6.8 миллионов доз вакцины от коронавируса. На данный момент поступило около 450 000. К первому мая в Хорватию должно быть доставлено около миллиона доз вакцины. Все это происходит немного медленнее, чем ожидалось», — отметил он.

По его словам, проблемы возникают при огромных заказах. Большие объемы заказали как ЕС, так и другие государства по всему миру.

«Во-вторых, после того, как в рекордно короткие сроки Pfizer, Modern, AstraZeneca и Johnson&Johnson смогли разработать вакцину и начать производство, производственные мощности сами по себе не так велики, чтобы обеспечить быструю доставку, как мы бы хотели», — добавил Пленкович.

Он подчеркнул, что Хорватии нужна вакцина, потому что эта страна является туристическим государством. Он указал, что Хорватия хочет вступить в туристический сезон с максимально возможной числом привитых хорватских граждан.