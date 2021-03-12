Луганск, , 23:50 — REGNUM О небоевых потерях ВСУ за неделю в районе линии соприкосновения с ЛНР рассказал 12 марта журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

К небоевым потерям относятся гибель двоих украинских боевиков и ранения и травмы различной степени тяжести ещё у восьми.

Потери ВСУ понесли 7 и 8 марта, когда один украинский боевик погиб и семь получили травмы при нарушении требований безопасности и в ходе бытовых конфликтов на позициях.

А днём ранее, 6 марта, при подрыве на установленной сослуживцами растяжке погиб ещё один украинский военный, дезертировавший из-за издевательств взводного. В этот же день другой украинский боевик был ранен из-за неосторожного обращения с оружием.

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