Дамаск, , 23:48 — REGNUM Боевики вооруженных формирований террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 19 раз обстреляли сирийских военных в идлибской зоне деэскалации, сообщил 12 марта замначальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По данным российских военных, обстрелам террористов подверглись территории сирийских провинций Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 17 обстрелов), из них в провинции Идлиб — десять обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела», — рассказал Александр Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны российской базы «Хмеймим» регулярно уничтожают беспилотники, с помощью которых террористы пытаются атаковать базу.

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