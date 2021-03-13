13 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Сокращения выбросов парниковых газов в тяжелой промышленности ЕС во многом достигаются за счет бесплатных льгот на выбросы, которые планируется сохранить до 2030 года. После введения Евросоюзом в 2025 году заградительного углеродного налога на импортируемые товары возникает ситуация двойного субсидирования европейской промышленности, что противоречит правилам ВТО

Ангелина Потеряйко, , 10:10 — REGNUM Депутаты Европарламента проголосовали за введение пограничного налога на выбросы углерода для отдельных групп товаров, импортируемых из менее «зелёных» стран. Налог якобы направлен на защиту экономики и бизнеса Европы от конкурентов, выбрасывающих слишком много углерода.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом пишет Елена Санчез Николас в статье «Депутаты Европарламента согласовали пограничный налог на выбросы углерода — тяжелая промышленность защищена» для портала EUOBSERVER 12 марта 2021 года.

Таким образом, Брюссель хочет помешать европейским предприятиям переносить производство в страны за пределами ЕС с менее строгими «климатическими» правилами. Пограничный налог фактически заставляет компании, загрязняющие окружающую среду, платить дополнительный налог за продажу своей продукции в ЕС.

В своем докладе законодатели подчеркнули, что этот механизм« должен поддерживать экологические цели ЕС, в частности, более эффективно решать проблемы выбросов парниковых газов, присущие промышленности ЕС и международной торговле».

Однако депутаты пошли на компромисс в виде бесплатных квот, которые тяжелая промышленность получает на внутреннем углеродном рынке ЕС в результате лоббирования интересов европейских корпораций, занимающихся производством стали, химикатов, цемента и удобрений.

«Зеленые» предупреждают, что если такие отрасли продолжат получать льготы на выбросы парниковых газов после введения пограничного углеродного налога, то это будет означать двойное субсидировании этих секторов промышленности Евросоюза.»

Нам необходимо применить принцип «загрязнитель платит» и отказаться от распределения бесплатных квот на выбросы, которое до сих пор замедляло процессы декарбонизации, — заявила EUROBSERVER в четверг, 11 марта 2021 года, Камилла Мори из европейского отделения WWF. — Европейская комиссия должна исправить это в своем будущем законопроекте, чтобы промышленность не получала дважды компенсацию за «риск утечки углерода», а работала в условиях климатического кризиса».

Металлургический завод

Дорин Федриго, представитель неправительственной организации Climate Action Network, со своей стороны, предупредила, что такая двойная защита интересов промышленности будет означать, что «ЕС может и дальше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования практики загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями».

Внутренний углеродный рынок ЕС или Система торговли выбросами (ETS) — является одним из двух основных механизмов климатической политики Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов.

В соответствии с этой схемой, за выбросы углерода устанавливается цена, а квоты на выбросы торгуются на аукционе.

Учитывая, что затраты на выбросы углерода значительно различаются между странами, нулевые квоты помогают промышленности, авиации и, в некоторых странах ЕС, электроэнергетическому сектору оставаться конкурентоспособными по отношению к производителям из третьих стран.

Ожидается, что эти нулевые квоты, которые в настоящее время составляют около 40% от общего числа выданных, будут постепенно отменены к 2030 году.

Однако, по словам Мори, «принцип выдачи нулевых квот уже показал свою ограниченность и неэффективность для обеспечения декарбонизации тяжелой промышленности ЕС».

В 2020 году отчет Европейской аудиторской палаты также развеял сомнения в эффективности нулевых ставок углеродного налога для сокращения выбросов парниковых газов, призвав Еврокомиссию более целенаправленно раздавать эти квоты, учитывая риски воздействия утечки углерода.

Каменный уголь

Например, в отчете было обнаружено, что электроэнергетические отрасли в некоторых государствах — членах ЕС, получившие нулевые ставки налогов на инвестиции в модернизацию, в конечном итоге используют такие инвестиции для улучшения существующих электростанций, работающих на буром и каменном угле.

По данным брюссельской неправительственной организации Climate Action Network, энергоемкие компании получили незапланированную прибыль в размере более €24 млрд за период с 2008 по 2014 годы благодаря нулевым ставкам углеродного налога.

Председатель парламентского комитета по окружающей среде депутат Европарламента Паскаль Канфэн заявил на этой неделе, что механизм углеродной границы и субсидии в виде бесплатных квот не могут покрывать одну и ту же тонну выбрасываемого углерода, поскольку это будет «двойной компенсацией», несовместимой с правилами Всемирной торговой организации.

Отчет, одобренный депутатами Европарламента вечером 10 марта 2021 года, будет служить документом, сообщающим Европейской комиссии о позиции депутатов Европарламента прежде, чем в июне 2021 года будет представлено законодательное предложение о пограничном сборе за выбросы углерода. После этого юридический текст должен быть согласован с парламентами стран — членов ЕС.

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