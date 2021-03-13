Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Правительство американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) выплатит $27 млн семье умершего Джорджа Флойда, который стал жертвой непредумышленного убийства. Об этом 12 марта сообщает BBC.

Смерть Флойда привела к протестам по всему миру.

Особое негодование вызвали записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании Флойда.

Адвокат семьи заявил, что записи с камер сформировали в сердцах людей «несомненный призыв к справедливости и переменам».

Верховный суд Миннеаполиса провел анонимное голосование по выплате семье Флойда $27 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в ходе задержания рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

Во время инцидента камеры полицейских вели запись. На кадрах видно, как один из полицейских направил оружие на афроамериканца, сидевшего в машине. Флойд при этом плачет и просит не стрелять в него.