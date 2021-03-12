Химки, Московская область, , 23:35 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков сегодня, 12 марта, поделился подробностями о переговорах с клубом о подписании нового соглашения после победного матча над «Ростовом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров», — приводит слова Глушкова портал «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушаков принял участие в 12 матчах чемпионата и отличился 3 (2+1) результативными действиями.