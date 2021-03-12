Москва, , 23:34 — REGNUM Российские беспилотники-камикадзе «Куб-БЛА» обеспечивают армии РФ ряд преимуществ, сообщает интернет-портал Yahoo News Japan.

По утверждению портала, российский «дрон-камикадзе», несущий трехкилограммовый боезаряд, может оставаться в воздухе до 30 минут, не издавая сильного шума, выбирая цель или передавая информацию на пункт управления.

Определив цель для атаки, «Куб-БЛА» разгоняется до 130 км/час и наносит удар сверху.

Беспилотник-снаряд легко транспортируется до запуска и удобен в использовании. Дрон управляется дистанционно и оснащен лазерной системой наведения на цель.

Отдельно отмечено, что обнаружить малозаметный «Куб-БЛА» можно только при помощи специальной аппаратуры, не всегда доступной в полевых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной операции в Сирии российские военные испытывали и применяли целую линейку беспилотных аппаратов, в том числе и так называемые «дроны-камикадзе»

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