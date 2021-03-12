Москва, 12 марта 2021, 23:32 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 34 иностранных самолёта-разведчика. Такие данные приводит 12 марта официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Сообщается также, что в течение недели было зафиксировано 22 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вблизи российских границ.
Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.