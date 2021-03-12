Стокгольм, , 23:35 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 35. Данная информация была опубликована 12 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 146 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 712 527 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 335 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 758 884 человека, вторую — 335 031 человек.

По состоянию на 12 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 233 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 467 пациентов.