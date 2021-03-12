Подгорица, , 23:30 — REGNUM Правительство Черногории выражает уважение к черногорской диаспоре и ее деятельности в Северной Македонии, сообщает 12 марта агентство N1.

Об этом заявил во время своего двухдневного пребывания в Северной Македонии вице-премьер Черногории Дритан Абазович, отметив, что всем черногорцам необходимо приложить усилия для того, чтобы достойно представлять свою страну в мире.

На встрече с представителями черногорской общины Абазович подчеркнул, что министерству иностранных дел Черногории и комитету по делам диаспор необходимо в будущем уделять больше внимания мигрантам, а кабинет вице-премьера будет открыт для всех идей представителей диаспоры, которые принесут прогресс и развитие в отношения между Северной Македонией и Черногорией.

Председатель черногорской общины в Северной Македонии Борис Попивода ознакомил Абазовича с историей черногорской общины в Македонии, ее деятельностью, основными проблемами, с которыми она сталкивается, и будущими приоритетами.