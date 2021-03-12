Москва, , 23:21 — REGNUM Росавиация не наблюдает признаков признаков банкротств у российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса. Об этом 12 марта заявил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

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По его словам, Росавиация отмечает «незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний», но оснований ожидать, что кто-либо из них объявит себя банкротом, нет.

«Наоборот, все как-то сконцентрировались, сгруппировались и готовы продолжать работу в складывающейся ситуации», — отметил Нерадько.

Глава Росавиации добавил, что кредиторская задолженность российских авиаперевозчиков также растёт, однако такая ситуация наблюдается «у всего авиационного сообщества».

«Не видим пока, чтобы кто-то хотел бы обанкротить какую-нибудь авиакомпанию или аэропорт. Наоборот, отмечаем сплочённость… Все считают, что должны совместными усилиями выходить из этой ситуации», — сказал Нерадько.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что пассажиропоток российских авиакомпаний в январе сократился на 38,1% в годовом выражении. В том числе перевозки на международных линиях упали на 85% — до 550 664 пассажиров, внутренние перевозки сократились на 5,3% — до 4 958 988 пассажиров.

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