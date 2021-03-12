Приштина, , 23:27 — REGNUM Посол Швейцарии в Косово Томас Колли 12 марта встретился с и.о. президента Косово Вьосой Османи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи представитель Швейцарии заявил о том, что его страна готова помочь Косово в получении вакцин от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Косово до сих пор не началась и не предвидится в ближайшие несколько недель.

После встречи Османи заявила, что встреча позволила предпринять шаги по укреплению межпарламентского сотрудничества между Косово и Швейцарией, и после формирования нового правительства Косово стороны намерены запустить новые проекты по сотрудничеству, соответствующие приоритетам этого правительства.

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