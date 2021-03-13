Бразилиа, , 09:18 — REGNUM Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выдало авторизацию на закупку доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 12 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения Бразилии.

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При этом отмечается, что первая поставка вакцины произойдет во второй четверти 2021 года.

Посредником должна стать бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, которая ранее сообщала о своих планах наладить производство вакцины в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля бразильский сенат (верхняя палата парламента) принял законопроект, обязывающий власти в условиях чрезвычайной ситуации регистрировать вакцины от COVID-19 в течение пяти дней при том условии, что они ранее были одобрены за рубежом.