Манчестер, Великобритания, , 23:12 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением о судействе и использовании системы VAR в футболе.

«Футболисты хотят забивать голы. Иногда у них есть способность спровоцировать падения, это тоже талант. В конце концов судьи пытаются решить, кто пытается обмануть, а кто нет.

Но это не вопрос. Раньше этим занимался один рефери, что было одной из самых сложных задач. Игра стала быстрее, чем когда-либо, переходы, дистанции. Все. По этой причине есть VAR, подождать 5−10 секунд и посмотреть.

Речь не о плохих решения, которые наказывают нас сейчас. Иногда все было наоборот. Думаю, у всех тренеров есть аргументы, чтобы иногда жаловаться. Просто чтобы система функционировала лучше, чтобы в будущем попытаться избежать подобных ситуаций.

В этом заключается цель ВАР, надеюсь, в следующем сезоне система станет лучше», — приводит слова Гвардиолы портал Sky Sports.