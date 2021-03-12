Киев, , 23:08 — REGNUM Санкции Вашингтона в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского помогут «вернуть на Украину средства», заявил 12 марта в своём видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Что касается санкций США против бывших собственников Приватбанка, то мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства».

Читайте также: В офисе Зеленского отреагировали на санкции США в отношении Коломойского

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп в начале марта объявил о введении визовых санкций в отношении Коломойского, его жены, дочери и сына, назвав украинского олигарха крупным коррупционером. Офис Зеленского и его партия «Слуга народа» положительно оценили американский выбор.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети оценили реакцию Зеленского на санкции против Коломойского