Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Коумо, обвиняемый бывшими помощницами в сексуальных домогательствах, заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на призывы законодателей. Об этом 12 марта сообщает BBC.

Коумо уже попадал под расследование из-за жалоб пятерых бывших помощниц, а в связи с новыми обвинениями от шестой женщины на губернатора открыли новое дело.

Тем не менее губернатор продолжил отрицать обвинения против него и заявил, во время телефонного разговора 12 марта, что не собирается уходить в отставку.

«Я не делал ничего из того, за что меня обвиняют, — заявил Коумо. — Я никогда никого не ставил в неловкое положение и не использовал».

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 59 законодателей США потребовала от губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Коумо уйти в отставку на фоне предъявленных ему обвинений в домогательствах от своей бывшей помощницы.