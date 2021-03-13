Лысково, Нижегородская область, , 00:01 — REGNUM Заявление пресс-службы ГУМВД по Нижегородскому региону о том, что полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в «Вечный огонь» в городе Лыскове, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 12 марта в социальной сети Facebook.

«Они даже не понимают, что означает праздник 9 мая! Они не видят фильмов о войне, не знают героев, не понимают значения вечного огня», — поделилась своим мнением Марина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что виноваты в случившемся родители детей, а также школа, которая недостаточно учит своих воспитанников патриотизму.

«Родители и школа не занимаются воспитанием детей. Забывать историю нельзя, иначе она повторится», — считает Елена Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что винить школу в произошедшем нельзя. Люди считают, что дело только в воспитании детей их родителями.

«Школу вдоль и поперёк проверяют по всем направлениям. Вы хоть можете представить, что будет, если обнаружится в какой-либо школе отсутствие патриотического воспитания? Оно есть. Всегда и везде. Во всех без исключения школах. Всё показывается, рассказывается, разъясняется. С 1 по 11 класс», — пишет Наталья Б.

Нашлись и те, кто призвал не травмировать детей, а мягко и спокойно объяснить им то, почему был зажжён «Вечный огонь».

«Оставьте детей в покое, не надо их травмировать. Можно просто поговорить дома родителям и объяснить», — написала Лариса И.

Напомним, 12 марта в пресс-службе ГУМВД по Нижегородскому региону сообщили РИА Новости о том, что полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в «Вечный огонь» в городе Лыскове.