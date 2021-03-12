Бразилиа, , 22:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на закупку российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 12 марта пресс-служба ведомства.

Уточняется, что поставки российского препарата начнутся во втором квартале 2021 года.

Закупки будут осуществляться через бразильскую фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая планирует позднее организовать производство этой вакцины на территории Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 марта в Бразилии было выявлено около 11,3 млн зараженных, из которых более 273 тыс. человека умерли.

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