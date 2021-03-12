Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может вернуться в состав команды перед матчем против «Бостон Брюинз».

Наставник «рейнджеров» Дэвид Куинн рассказал, что решение об участии россиянина в ближайшей игре будет объявлено перед самим матчем. Ранее хоккеист принял участие в рядовой тренировке команды.

Панарин пропустил 9 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за слов своего бывшего тренера Андрея Назарова, работавшего с ним в «Витязе». Назаров заявил, что хоккеист в 2011 году избил девушку в одном из рижских отелей.