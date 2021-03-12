Москва, , 22:45 — REGNUM Смертность от коронавируса в Москве снижается с начала 2021 года, следует из данных, опубликованных 12 марта департаментом здравоохранения столицы.

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Как сообщается, в январе COVID-19 был признан основной или сопутствующей причиной смерти 5588 человек, а в феврале — 3113 человек.

При этом в целом превышение смертности в Москве по отношению к соответствующим месяцам прошлого года в январе составило 5434 случаев, в феврале — 2677 случаев.

«Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года», — отметили в департаменте.

Сообщается также, что летальность от коронавируса в Москве на конец февраля составляла 2,57% при учёте случаев, когда COVID-19 стал основной причиной cмерти, и 3,83% — с учётом всех случаев, при которых COVID-19 был основным или сопутствующим заболеванием.