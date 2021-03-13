13 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Пора признать: защитить себя и близких от гадостей сейчас мы почти не можем. Но выход есть

Евгений Цоц, , 10:19 — REGNUM Потусторонняя выставка расчленённых человеческих трупов «Мир тела» заставляет опять задуматься о морали, свободе и их вечном конфликте. И о тонкой грани, за которой мы немедленно входим в состояние праведного гнева.

Выставка Гунтера фон Хагенса Кадр из видео телеканала 360tv.ru

«Похоже на сатанизм!» — кричим мы.

Церковь пожимает плечами и, конечно, выставку не поддерживает, но и протестовать не собирается.

«Надругательство над телами умерших! Статья 244 УК РФ!» — достаём второй аргумент.

Юристы опровергают — с документами всё чисто. Тела переданы добровольно, завещаны владельцами, на выставке их использовать можно. Даже возрастной ценз «12+» установлен не организаторами, а Минкультом РФ.

«Почему её открыли на ВДНХ? Требуем закрыть!» — продолжаем возмущаться.

В ВДНХ отрицают, что имеют к происходящему какое-то отношение. Павильон находится в аренде, все решения принимали другие люди.

«Ну, а власти-то куда смотрят? Видят же, что нам не нравится!»

Видят. Но мы покричим и, возможно, угомонимся. А если они примут меры, то станут у других недовольных «запретителями». Да и формального повода нет — официальная общественность, полномочные защитники прав молчат. А некоторые ещё и потирают руки.

Издание РИАМО опросило первых посетителей выставки, кто-то в восторге.

«Честно говоря, я испытываю и восхищение, и ужас! Эмоции переполняют меня, хочется посмотреть буквально все. С одной стороны, это вызывает смешанные чувства. Я поражена тем, что это когда-то были живые люди, что я хожу рядом с их останками. Хоть я не боюсь крови и кишок, но это немного пугает. Сначала я подумала, что хожу по кладбищу, но по сути это место не отдает мертвечиной. […] Больше всего меня поразили настоящие эмбрионы: моя сестра как раз беременна, и я по сути могу увидеть человека, который в ней растет, причем такого же размера», — рассказала студентка Диана, 20 лет.

«Честно говоря, я в восторге! Обожаю всякую жуть и необычные вещи. Тут все же больше речь о науке, но экспонаты вызывают и жутковатый трепет. По фото в интернете мне представлялось, что человеческие фигуры будут скорее похожи на кукол, но вживую они действительно впечатляют. Это очень красивые работы. Видны все мышцы, органы, плоть, а сами формы, в которых это представлено, напоминают сериал «Ганнибал», в котором расследовались необычные убийства. Была даже похожая серия, где убийца делал фигуры из мертвецов. […] Понравились экспонаты с неким налетом, как мне показалось, черного юмора. Например, статуя человека в разрезе с белой шляпой на голове. Оказалось, что это была его предсмертная просьба — надеть на него такой аксессуар. Возможно, он был музыкантом?» — предположила Валентина, 25 лет.

Dскрытый труп беременной женщины Скриншот страницы социальной сети Instagram @kreativchen_116

Мы, чувствуя правоту, продолжаем лить гнев на колесо жуткого механизма, лишь подогревая ажиотаж. Наши эмоции понятны, но вот тактика никудышная, бессильная. В Европе против этой выставки годами бастуют люди. Их видят, слушают, кивают им головой и ставят лайки. Но ничего не происходит. Пластифицированный морг продолжает гастроли, сводя с ума всё больше своих зрителей.

Ах, если бы только морг! Запах крови, разложения, бесчеловечности повсюду. Мы в подробностях знаем уголовные дела о криминальных расчленёнках. Нас будоражит любовная драма историка Соколова, судьба рэпера Картрайта. А уж как волнует жизненный путь скопинского маньяка! И вот мы запросто входим в одну дверь, удовлетворяя своё право на информацию. Но возмущаемся, когда эти же данные попадают на большие ток-шоу, где всё это чернушное бельё с жёлтыми пятнами стирается на глазах миллионов. Где линия, на которой заканчивается свобода и начинается мораль? Она у каждого своя, и в этой многоголосице нет консенсуса. То, что не нравится одним, охотно принимается другими. Да и как мы смеем их поучать, ведь сами же уже всё познали?

Но допустим, после массового митинга и сотни критических статей «Мир тела» всё-таки попадёт под запрет. Так, на неё уже обратил внимание глава СПЧ Валерий Фадеев. И, кажется, найдена юридическая «лазейка» — у организатора нет в числе разрешённых видов деятельности науки и образования, что давало бы им право на манипуляции с трупами. Означает ли это, что мы одержим победу? Да, но очень и очень кратковременную. Сосчитать, а уж тем более ответить на все информационные вызовы невозможно. Не хватит ни времени, ни энергии. И свою жизнь посвятим тому, чтобы воевать с подброшенными раздражителями. Возмущению и ненависти. Нужны действенные способы защиты от информационного насилия.

Гунтер фон Хагенс Nick Webb

Первый вариант для сочувствующих — создать общественный орган, который объединит всех, кто в этом конфликте за мораль против свободы. Вне зависимости от политических взглядов, религии и прочих разделителей. Чтобы к этой ассоциации было легко присоединиться (например, через анкету в интернете) и уполномочить руководителей органа маркировать непотребства, составлять чёрные списки, а, возможно, и вступать в диалог с властями, не ожидая сановных общественников, именно с позиций нравственности, а не права.

Второй вариант для тех, кому действительно это важно — поставить реальный заслон. То, что нельзя ограничить на федеральном уровне или в столице, можно отбросить на уровне региона или муниципалитета. Могут ли «Мир тела» привезти в Дагестан или Чечню? Скорее всего, организаторы таких вариантов даже не рассматривают. Как не едут туда многие «артисты» или активисты. И не потому, что в этих республиках живут особенные люди — своих хворей у них тоже с избытком. Дело в том, что представления о морали там более однородные. А значит проще отказать.

Увы, для русских места для нравственного укрытия в России пока нет.