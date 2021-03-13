Москва, , 00:02 — REGNUM Решение Всемирного экономического форума, который проводится в Давосе, убрать из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 12 марта в социальной сети Facebook.

«А мы и не удивились. В скорости и Россию вычеркнут из списка стран. Им так легче на душе будет. Вычеркнули и нету!», — пишет Тамара К.

Многие пользователи считают, что с историей так поступать нельзя. Невозможно просто так взять вычеркнуть значимого исторического персонажа из какого-то там списка, уверены граждане.

«Во всех старых учебниках была, а теперь бах, и решили убрать. Свою историю надо знать. Какая бы она не была, и как бы мы её не оценивали теперь», — считает Виктория Б.

Отдельные граждане не смогли понять замысел Давосского форума. Люди задаются вопросом: чем помешала им личность княгини Ольги?

«А чего хотел Давоский форум добиться-то? Злись не злись, а прошлое не изменить! Особенно исторические факты!», — поделилась своим мнением Ольга С.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что княгиня Ольга останется в мировой истории, как бы того не хотели участники Давосского форума.

«Я уверена, что Ольга как была, так и останется в истории. А вот вспомнит кто-нибудь о Давосском форуме через 100 лет?», — задаётся вопросом Elena G.

Напомним, 12 марта Всемирный экономический форум, который проводится в Давосе, удалил со своего сайта информацию о княгине Ольге, состоявшей в списке выдающихся женщин, изменивших историю.