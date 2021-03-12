Москва, , 22:42 — REGNUM Спуск на воду Вторая серийная многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) проекта 885М «Красноярск» должен состояться в августе 2021 года, сообщает 12 марта ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленной сфере.

По информации источника, субмарину выведут из эллинга в августе 2021 года, а затем будут достраивать на плаву. После прохождения всех положенных испытаний АПЛ «Красноярск» в конце 2022 года будет передана в состав ВМФ России.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» является второй в серии субмариной проекта «Ясень-М». Головной подлодкой проекта была АПЛ «Казань», а первой серийной — «Новосибирск».

Кроме «Красноярска» на «Севмаше» строятся еще пять атомных субмарин этого проекта: «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Справка ИА REGNUM: атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» водоизмещением 13 800 тонн с экипажем из 64 человек способны погружаться на глубину до 520 метров, развивая подводную скорость до 31 узла. Подлодки вооружены морскими минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в пусковых установках, рассчитанных также и на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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