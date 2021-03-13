Вашингтон, , 09:25 — REGNUM России следует незамедлительно пустить в Крым и районы Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и сотрудников ООН, сообщила 12 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом было сказано во время заседания Совета Безопасности ООН «по формуле Аррии».

«Если Россия действительно обеспокоена благополучием людей, живущих в Крыму и Донбассе, она обязана предоставить немедленный доступ в эти районы гуманитарным работникам и посланникам ОБСЕ и ООН», — заявила Томас-Гринфилд.

Отмечается, что представители ООН и ОБСЕ должны прибыть на территории в рамках гуманитарных миссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неформальные встречи в Совбезе ООН по Крыму проходят по «формуле Арриа» с использованием средств видеосвязи. Целью заседания является обсуждение насущных проблем полуострова с привлечением других стран. Последняя такая встреча прошла в мае 2020 года, участие в ней приняли представители Франции, Германии, Китая, ЮАР, Индонезии.