Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети Facebook.

«Благодаря Донбассу Украина разбогатела и благодаря ему же прекратит своё существование. Горячие головы из Киева вряд ли сделают выводы, но предупредить никогда не помешает», — считает Катерина Т.

Многие пользователи считают, что силовой сценарий Киеву навязывает Вашингтон. Граждане уверены, что Украина в этом конфликте является несамостоятельным субъектом.

«Всё идёт по плану Кукловодов из США», — поделилась своим мнением Елена В.

Некоторые комментаторы уверены, что если Украина вновь начнёт войну, то результатом этого конфликта станет крах этого государства.

«Всё будет так, как заслужила Украина!», — пишет Наталия Б.

Нашлись и те, у кого не возникает даже сомнения в том, что Киев начнёт войну в Донбассе.

«Печально, но быть войне. Повторится 2008, а это и нужно Западу. Вот только Украина останется у разбитого корыта», — написал Peter L.

Напомним, 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил на брифинге о том, что Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем.