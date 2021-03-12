Москва, , 22:22 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в испанском чемпионате, сообщает 12 марта портал Betting Insider.

По данным источника, 19-летний россиянин ведет активные переговоры с представителями «Вильярреала». Стороны находятся на продвинутой стадии.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА.

В текущем сезоне Иосифов принял участие в 5 матчах за основную команду «железнодорожников».