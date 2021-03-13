Кострома, , 09:27 — REGNUM В Костромской области предложили ввести единую школьную форму. Сейчас в регионе проходит опрос, посвящённый этой теме. Но костромские родители уже спорят о том, быть или не быть поголовной унификации детей. Корреспондент ИА REGNUM поговорил с многодетной матерью, руководителем костромской областной общественной организации «Многодетная семья» Евгенией Барановой и выяснил, что думают родители на этот счёт.

Павлюк Г. «Первый класс»

ИА REGNUM: Сейчас практически в каждой образовательной организации есть определённые требования к внешнему виду детей. Где-то нельзя носить цветные волосы, где-то под запретом короткие юбки. Как вы считаете, ограничения такого рода имеют право на существование?

Евгения Баранова

Школа это не просто место, где мы оставляем детей на время, это ещё и часть социума. А в нём есть свои правила. Первая задача ребёнка в школе — получить знания. Сейчас в образовательных организациях много разрозненности и бардака — это касается и программ, и так называемой «бумажной» работы учителей, которая отвлекает их от передачи информации. В этой ситуации всё, что может помешать главному процессу, лучше отсечь. Деловой стиль и общие правила — как раз тот инструмент, который можно использовать для этой цели.

ИА REGNUM: Где пролегает грань между абсурдом и адекватными требованиями?

Я считаю, что в школе нужно придерживаться делового стиля одежды, принципов опрятности и аккуратности. С другой стороны, если ребёнок сделал татуировку, и ему в школе сказали: «удаляй или не пустим тебя на порог» — так ставить вопрос тоже нельзя. Речь идёт о том, чтобы дети были собранными. Компромиссы в виде цветных волос, эксперименты с длинной причёски возможны, если это не выглядит слишком шокирующим образом и не мешает впитывать знания конкретному ребёнку. Зелёные волосы — не приговор. Пусть девочка заберёт их в аккуратный хвост, и никакой трагедии в этом не будет. Хочу отметить, что принятие или непринятие правил зависит в первую очередь от семьи. Если ребёнок категорически не воспринимает общие правила, деловой дресс-код, работать надо с родителями. А родители в свою очередь не должны перекладывать всю ответственность в этом вопросе на департамент, муниципалитет, властей. Они должны объяснять детям, что школа в первую очередь — место, где получают знания, а не пространство, где надо «выёживаться» новым телефоном, толстовкой или чем-то ещё. Семья всегда должна немного сдерживать ребёнка.

ИА REGNUM: Евгения, вы сами многодетная мать и по роду деятельности как руководитель общественной организации общаетесь с множеством родителей. Что говорят костромичи о единой школьной форме и что об этом думаете лично вы?

У родителей много истерик, паники и агрессии на эту тему. У людей есть впечатление, что им навязывают идею. Конечно, это вызывает раздражение. Родители хотят сохранить за собой право выбирать, для них это важно. Паника возникла из-за того, что люди не очень хорошо понимают, что именно им предлагают. Что такое единая школьная форма? Возникают ассоциации с одеждой какого-то странного облика, странного качества, непонятной по цене. Неясно как планируется сделать эту одежду удобной для всех — у детей очень разное телосложение, конституция. К тому же, один ребёнок бережно носит форму два года, а на другом она может «сгореть» за недели. И таких тонких моментов, вопросов, ответы на которые не даны, очень много. Навязать можно всё что угодно, но как потом с этим жить, непонятно.

ИА REGNUM: В Костроме уже состоялось предварительное обсуждение идеи. На круглом столе с губернатором выступал «Совет отцов». Представитель совета сказал, что форма поможет «дисциплинировать молодёжь» и «снять социальные различия». Одинаковая одежда действительно может с этим помочь?

Я смотрела материалы СМИ, выпущенные по итогам этого круглого стола. И у меня возник следующий вопрос — почему на обсуждение позвали «Совет отцов», но не позвали матерей? Что папы знают о том, как следует одевать ребёнка? Я как представитель одной из самых крупных общественных организаций региона по многодетным семьям, входящий в рабочую группу при уполномоченном по правам ребёнка в Костромской области, тоже хотела бы в этом поучаствовать.

ИА REGNUM: Сталкивались ли ваши дети с конфликтами на почве социальных различий?

Да, такие ситуации были. Но агрессия, стремление повесить на другого человека шаблоны по принципу «богач-бедняк» были и будут всегда. Особенно этот вопрос актуален сейчас, когда в обществе слишком заметна разница между социальными категориями. Но я хочу сказать об аргументе «Совета отцов» про социальные различия. Если один ребёнок пытается ущемить другого из-за его социального статуса, значит, в семье есть проблемы. Со школьником, проявляющим агрессию, должны работать специалисты. К сожалению, школьные психологи редко этим занимаются — у них много других дел. Одежда не решит эту проблему, потому что социальное неравенство это не про форму, это про то, что в голове. Надо уходить от сплетен, деления классов на неблагополучные и благополучные, уделять внимание качеству образования. Школьная форма это конечно хорошо, но начинать нужно не с этого.

ИА REGNUM: По данным «Костромастата», комплект одежды и обуви для школьника костромским родителям обходится в среднем в 5 тысяч рублей. Насколько правдива эта цифра?

Реальные расходы выходят далеко за пределы этой суммы. Купить минимальный комплект одежды для младшего школьника по моим расчётам и наблюдениям в местных магазинах можно не меньше чем за 7 тысяч рублей. И это если мы берём бюджетный вариант. Комплект одежды для девочки или мальчика из старшего класса — отдельная история. Там идёт ценник взрослой одежды, да и требования детей другие. Кстати, на встрече с общественниками говорилось, что пошивом будут заниматься костромские предприятия — смогут ли они обеспечить должное качество, износостойкость одежды? Сомневаюсь. Я заказываю своим детям одежду на английских сайтах, это дешевле чем покупать её в магазинах. Например, комплект отличного качества для младшего школьника можно приобрести за 4 тысячи. Характеристики такой одежды лучше российских брендов. Я хотела бы закупаться у наших производителей, но, к сожалению, все эксперименты подобного рода проваливались. Российская школьная форма плохо переносит машинные стирки, носится по полгода, в то время как английская живёт годами и очень долго сохраняет презентабельный вид. А смогут ли наши предприятия отшить нужный объём одежды, чтобы каждая мама могла в срочном порядке заменить внезапно порвавшиеся брюки или юбку ребёнка? Тоже хороший вопрос. Я не уверена что регион сможет без ущерба для качества отшить форму за оговоренные 3−4 тысячи рублей.

ИА REGNUM: Сейчас на тему формы проходит опрос общественного мнения среди родителей, потом спросят учителей и детей. Как думаете, кто будет больше за, а кто — против ?

Большинство учителей однозначно будут за, дети, скорее всего — против. Они, кстати, очень обеспокоены вопросом, во что их хотят одеть и очень хотят, чтобы с ними посоветовались. Что касается родителей — думаю ответ на вопрос в том контексте, который задан, будет отрицательным. Костромичи не хотят видеть детей в одинаковой форме каждый день. Вот если бы спросили, оставляем ли мы деловой дресс-код в школе, то это устроило бы всех.

ИА REGNUM: Евгения, вы воспитываете пятерых детей, трое из которых школьники. Что они думают насчёт единой формы?

Сын, который учится во втором классе, сказал что не против. Но ему важно, чтобы форма сидела на нём настолько удобно, чтобы он о ней вообще не думал. Старшая дочь 14 лет сказала категорическое «нет». Она пояснила, что не хочет, чтобы ей запрещали демонстрировать своё желание выделяться. Мы поговорили и дошли до истины — в конечном итоге она хочет просто быть красивой в соответствии со своими представлениями, и хорошо выглядеть в глазах других детей. Средняя дочь из четвёртого класса начала приводить примеры того, что дети в её возрасте уже начинают пытаться выделиться с помощью цветов одежды, аксессуаров и так далее. Конкретного ответа она не дала. Остальных детей я не спрашивала — им ещё далеко до школы.

ИА REGNUM: Многие родители считают, что если вводить единую форму — то для всех, и учителей в том числе. Вы с этим согласны?

Абсолютно. Если детей унифицируют, то в первую очередь они спросят: почему мы все одинаковые, а у Марьиванны 10-сантиметровые накладные ногти? Учитель — это сдерживающий механизм. Он может быть ярким в своё личное время. Но человек, который по 8−10 часов в сутки является примером для растущих организмов, не имеет никакого морального права быть неопрятным, носить короткие платья, блузки с огромным вырезом и неподобающий макияж. Возможно, это слишком консервативно, но я действительно так думаю.

ИА REGNUM: Может ли в принципе школьная форма быть удобной и полезной? Если да, то какие моменты нужно учесть при её создании?

Единая для всех — вряд ли. Пусть оставят какие-то общие требования для всего региона — единый цвет, деловой стиль. Рамки делового стиля задают тон, но позволяют варьировать и выбирать что-то удобное и красивое для каждого отдельно взятого школьника. Ещё вариант — можно сделать единую парадную форму для всего региона. Пусть дети ездят в ней на мероприятия, пусть будут нашивки с контуром Костромской области. Мы придумаем, как это носить. Дети — продолжение нас. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок выглядел достойно и красиво. Если мама видит красивую вещь, вписывающуюся в школьный дресс-код, она пойдёт и купит её, несмотря на цену, несмотря на то, что придётся отказать в чём-то себе. И ограничивать это желание неправильно. Цель сделать наших детей опрятными и собранными хороша, но здесь важны средства. Родители хотят иметь право выбора и быть услышанными.

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