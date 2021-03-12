Герат, Афганистан, , 22:15 — REGNUM В северо-западной части Афганистана взорван заминированный автомобиль, сообщает 12 марта телеканал 1TV со ссылкой на местную администрацию.

Взрыв произошел в городе Герат. В результате взрыва 23 человека пострадали и один погиб.

«Число пострадавших от взрыва заминированного автомобиля в Герате возросло до 23, один человек погиб», — сообщает телеканал на своей странице в Twitter.

Уточняется, что автомобиль был взорван возле полицейского участка.

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