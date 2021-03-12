Луганск, , 22:15 — REGNUM Девять обстрелов территории ЛНР осуществили ВСУ за неделю, сообщил 12 марта журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Представитель НМ ЛНР уточнил, что район села Нижнее Лозовое был обстрелян из стрелкового оружия, посёлок городского типа Калиново — также из стрелкового оружия, автоматического станкового гранатомёта и миномётов калибра 120 мм.

По району Золотого-5 украинские боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатомётов различных видов. Район посёлка Молодёжное они атаковали из станкового противотанкового гранатомёта, АГС, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта, боец ЛНР погиб при атаке украинских боевиков на район посёлка Молодёжное.

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