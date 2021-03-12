Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райса о том, что для продолжения взаимодействия Киева с фондом необходимо обеспечить независимость Нацбанка Украины, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 12 марта в социальной сети Facebook.

«Всё поменяют: и законы, и нравы, лишь бы денежку дали, чтобы поделить», — пишет Юрий С.

Многие пользователи считают, что МВФ начал неприкрытую манипуляцию Украиной. Граждане считают, что итогом таких действий станет окончательное обрушение экономики страны.

«Украина движется к дефолту. Взять транш можно, отдавать нечем», — считает Sergey K.

Некоторые комментаторы уверены, что залог успеха экономики Украины заключается не в том, чтобы брать деньги у МВФ, а восстанавливать те области, которые приносят стране доход.

«Хватит брать в долг! Возрождайте экономику!», — обращается Валентина М.

Нашлись и те, кто указал на отсутствие у Украины какой-либо формы чести или самоуважения. Граждане уверены, что украинская элита сдала интересы государства.

«С протянутой рукой в подворотне. Какой срам для народа», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Напомним, 12 марта издание «Укринформ» опубликовало материал, согласно которому директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс назвал независимость Нацбанка Украины важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с фондом.