Санкт-Петербург, , 22:14 — REGNUM Более 20 человек эвакуировали из горящей туберкулезной больницы в Петербурге. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:51 мск 12 марта.

В Выборгском районе на проспекте Тореза, 93, произошло возгорание в городской туберкулезной больнице №2 .

«В помещении площадью 30 кв. м горела обстановка на площади 20 кв. м. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 20:56»,— уточнили в ведомстве.

В 21:04 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«С этажа были эвакуированы 25 человек, никто не пострадал»,— отметили в ГУ МЧС.