Оттава, , 22:10 — REGNUM «Вмешательство» китайского правительства подорвало сделку между Китаем и Канадой о поставках вакцины от коронавируса. Об этом 12 марта пишет The Canadian Press со ссылкой на Скотта Гальперина, директора Канадского центра вакцинологии.

Китайской компании CanSino так и не удалось получить разрешение от правительства на отправку партии доз вакцины в Канаду. В правительстве сослались на проблемы с документами. Однако они так и не были решены.

После того, как китайскую вакцину получили Россия, Пакистан, Мексика, Чили и Аргентина, «стало понятно, что никакой ошибки c документами нет и это чисто политический вопрос», — заявил Гальперин. Доктор добавил, что надежды на партнерство оказались пустой тратой времени для обеих сторон.

Напомним, что ранее Канадский центр вакцинологии при Университете Дэлхаузи договорился с китайской компанией CanSino о совместной разработке вакцин.

Планировалось, что испытания начнутся в конце мая 2020 года на базе Центра вакцинологии в Галифаксе.