Лондон, , 22:03 — REGNUM В Балтийском море начались совместные военно-морские учения прибалтийских стран и Королевских ВМС Британии, сообщает 12 марта пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Учения проводятся в рамках сотрудничества Объединенных международных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), созданных по инициативе Британии в 2014 году.

В маневрах участвуют британские фрегаты Lancaster и Westminster и корабль снабжения Tiderace, ВМС Латвии представляет патрульный корабль Jelgava, ВМС Литвы — минный тральщик Selis и корабль обеспечения Jotvingis, ВМС Эстонии — корабль обеспечения Wambola. Швеция отправила на эти учения один вертолет.

«Первая совместная военно-морская операция Объединенных экспедиционных сил показала готовность британцев работать вместе со своими балтийскими союзниками», — заявил по этому поводу министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В ходе учений стороны намерены отработать противовоздушную, противокорабельную и противолодочную оборону, а также конвоирование транспортных судов. Также планируются боевые стрельбы и высадка десанта на побережье.

«Военно-морские операции Объединенных экспедиционных сил поддерживают «сдерживание» на море точно так же, как возглавляемая британцами боевая группа НАТО в Эстонии поддерживает «сдерживание» на суше», — заявил заместитель командующего силами обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель.

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